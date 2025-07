Mediensprecher Kapo Zürich «Rund 100 Löschkräfte wurden aufgeboten»

Ein Grossbrand zerstörte am Sonntagmorgen das Restaurant am Flugplatz Speck in Fehraltorf ZH. Angrenzende Gebäude wurden ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Publiziert: 12:50 Uhr | Aktualisiert: 13:06 Uhr