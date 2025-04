Masern-Alarm in Texas «Haben viel mehr Fälle, als die offiziellen Zahlen»

Ein Masernausbruch in Westtexas breitet sich weiter aus. Bis Dienstag wurden 505 Fälle in zehn Bezirken gemeldet, darunter mehrere in einer Kindertagesstätte. Gesundheitsbehörden warnen vor steigenden Infektionszahlen und sinkenden Impfquoten.

Publiziert: vor 14 Minuten