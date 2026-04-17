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Loco Escrito über seinen Drogenkonsum
Loco Escrito und die Drogen
«Es ging mir verdammt schlecht»
Der Musiker Loco Escrito spricht so offen wie noch nie über seinen Drogenkonsum. Er habe seit seiner Jugend gekifft, bis ihm alles zu viel wurde.
Publiziert: vor 41 Minuten
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