Leser filmt Moment
Lawine kommt am Wiggis runter

Am Wiggis im Kanton Glarus kommt eine kleine Lawine den Hang runter. Ein Leser hatte im richtigen Moment die Kamera gezückt.
Publiziert: 17:13 Uhr
