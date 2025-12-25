DE
«Konzerne sind wahre Verbrecher»
Weihnachtsmänner rauben Supermarkt aus

Zwei Weihnachtsmänner rauben gemeinsam mit helfenden Elfen einen Supermarkt aus. Lebensmittel im Wert von knapp 1800 Franken landen in ihren Säcken.
Publiziert: 16:06 Uhr
