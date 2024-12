Knigge fürs Weihnachtsessen mit dem Büro Diese Verhaltensweisen sind absolut tabu

Die einen freuen sich das ganze Jahr darauf, die anderen würden am liebsten gar nicht teilnehmen: das Weihnachtsessen mit dem Büro. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass man sich an einige Verhaltensregeln hält und nicht betrunken mit der Chefin rumknutschen möchte.