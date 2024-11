«Hier kam es zur Gewalttat» Blick Reporter vor Bushaltestelle

In Samnaun GR wurde am Mittwochmorgen ein Kind an einer Bushaltestelle von einem 52-Jährigen angegriffen. Die Tat schockiert alle – ausser den Bruder des Täters. Dieser sagt: «Ich habe halb damit gerechnet.» Für seinen Bruder hat er kein Verständnis mehr.