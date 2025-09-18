Hauswart zu Laubbläser-Verbot «Wir hätten viel mehr Aufwand»

Am 28. September wird in Zürich darüber abgestimmt, ob man Laubbläser nur noch im Herbst benutzen darf. Hauswart Angelo Monteiro Antunes hält davon gar nichts.

