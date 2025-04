Gewalttat in Heerbrugg SG «Täter und Opfer haben sich gekannt»

Die Notrufzentrale St. Gallen meldet am Montag eine schwer verletzte Frau in einem Einfamilienhaus an der Kugelstrasse in Heerbrugg SG. Die Polizei trifft vor Ort die 59-jährige Portugiesin und ihren Ehemann an, der den Alarm ausgelöst hat.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 48 Minuten