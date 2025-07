Gen Z liebt teure Düfte «Mehr als 600 Franken würde ich nicht ausgeben»

Düfte sind ein Luxusgut, und dennoch werden sie gerade bei Jungen immer beliebter. Das macht sich auch in der Parfümerie Spitzenhaus in Zürich bemerkbar. Florian Zürrer (18) und Lorenzo Valentini (19) zum Beispiel greifen dafür gern in die Tasche.

Publiziert: 00:01 Uhr