Gemeindepräsident von Blatten «Wir haben heute das Dorf verloren, aber nicht das Herz»

Bei der Pressekonferenz am Abend nach dem Gletscherabbruch, das Blatten VS verschüttet hat, richtet der Gemeindepräsident Matthias Bellwald einige Worte an die Bevölkerung des Dorfes.

Publiziert: vor 57 Minuten