Geiseln zurück in Israel Emotionales Zusammentreffen nach Freilassung

Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen vier weitere Geiseln freigelassen. Die vier jungen Soldatinnen wurden am Vormittag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben und kurz darauf von israelischen Soldaten in ihre Heimat gebracht.

Publiziert: 12:13 Uhr