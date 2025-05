G-Klasse fährt in Personengruppe in Stuttgart Frau (†46) erliegt ihren Verletzungen

In der Stuttgarter Innenstadt ist nach Polizeiangaben ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Es gab mehrere Verletzte, darunter auch Schwerverletzte. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Eine Frau erlag am Abend ihren schweren Verletzungen.

Publiziert: 22:24 Uhr | Aktualisiert: 22:27 Uhr