Finne taumelt in die Kabine Marti schiesst Tigers-Riikola mit voller Wucht in die Bande

In der sechsten Minute muss Riikola auf dem Weg in die Kabine gestützt werden. Kurz vorher wird der Finne von Lausanne-Verteidiger Marti mit voller Wucht in die Bande geschossen – Marti kommt dabei ohne Strafe davon.

Publiziert: vor 19 Minuten