Feuer in Teheran
Aufnahmen zeigen riesige Rauchwolken

In Teheran brennt es lichterloh. Eine riesige Rauchwolke ist über der iranischen Hauptstadt zu sehen. Die Ursache ist bislang unklar.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
