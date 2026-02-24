DE
Taipeh: Familie entführt Opa Wang (102) aus Altersheim
Es geht um Millionen!
Familie entführt eigenen Opa (102) aus Altersheim
Die Familie entführt den 102-jährigen Wang aus einem Altersheim in Taipeh. Der Grund: Es geht um viel Geld! Im Video erfährst du mehr.
Publiziert: vor 41 Minuten
