Es geht um Millionen!
Familie entführt eigenen Opa (102) aus Altersheim

Die Familie entführt den 102-jährigen Wang aus einem Altersheim in Taipeh. Der Grund: Es geht um viel Geld! Im Video erfährst du mehr.
Publiziert: vor 41 Minuten
