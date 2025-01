Er stösst sie von Brücke, ihr Schrei geht viral Bungee-Helfer macht kurzen Prozess

Mehrmals bittet Cristina um einen Moment Geduld vor ihrem Bungee-Sprung. Doch der Helfer in Sevilla kennt keine Gnade und wirft sie von der Brücke. Sie schreit inbrünstig, bevor es in herzhaftes Lachen übergeht. Diesen Sprung wird Cristina so schnell nicht vergessen.

Publiziert: 11:42 Uhr | Aktualisiert: vor 47 Minuten