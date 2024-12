Einsatz nach Verfolgungsjagd in Umiken AG Polizist stellt Flüchtigen mit gezogener Waffe

Am Samstagmorgen kam es in Umiken AG nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei zu einem Unfall. Der flüchtige Lenker fuhr in eine Hauswand, blieb jedoch unverletzt – Leserbilder zeigen den Einsatz.