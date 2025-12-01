DE
FR
Abonnieren

Ein Fluggerät hat keine Chance
Mini-Drohne jagt russische Kamikaze-Drohne

Ein Quadrocopter jagt im Osten der Ukraine eine russische ZALA Lancet, die etwa 100 km/h erreicht. Wie der Kampf ausgeht, siehst du im Video.
Publiziert: 07:48 Uhr
Kommentieren
Alles zum Krieg in der Ukraine
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen