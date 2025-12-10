DE
Israel: Juwelierdiebe werden mit Nebel vertrieben
Effiziente Abschreckung in Israel
Juwelendiebe werden ausgeräuchert
Die Überwachungskamera eines Juweliers in der israelischen Stadt Okafim filmt einen rabiaten Einbruch, der dank einer Einbruchsicherung mit Nebel jedoch im Keim erstickt wird.
Publiziert: 06:10 Uhr
