Effiziente Abschreckung in Israel
Juwelendiebe werden ausgeräuchert

Die Überwachungskamera eines Juweliers in der israelischen Stadt Okafim filmt einen rabiaten Einbruch, der dank einer Einbruchsicherung mit Nebel jedoch im Keim erstickt wird.
Publiziert: 06:10 Uhr
