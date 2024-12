Drittschlechteste Luftqualität der Welt Smog legt Luftverkehr in Sarajevo lahm

Sarajevo, das in einem Tal liegt, ist besonders anfällig für Luftverschmutzung. In diesen Tagen ist die Qualität der Luft aber so schlecht, dass die Behörden die Menschen dazu aufrufen, zuhause zu bleiben. Der Luftverkehr steht still.