Die ganze Schweiz muss wieder nach Hause Riesenstau vor dem Gotthard-Südportal

Die Rückreise aus dem Süden ist für viele am letzten Schulferienwochenende in zahlreichen Kantonen erneut zur Geduldsprobe geworden. Wie am Vortag stauten sich die Fahrzeuge auch am Sonntag vor dem Gotthard-Südportal auf zehn Kilometern Länge.