Cousine über RFK «Er ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht»

US-Präsident Trump will den Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister machen. Seine Cousine Caroline Kennedy warnt nun in einem Brief vor seiner Bestätigung und beschreibt ihn als «Raubtier».

Publiziert: 07:02 Uhr | Aktualisiert: 07:03 Uhr