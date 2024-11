Bundespräsidentin Amherd «Schweiz hat 30 Jahre zu wenig in die Sicherheit investiert»

Die Sicherheitslage in Europa und dadurch auch in der Schweiz könnte sich durch die Wahl von Donald Trump massgeblich verändern. Bundespräsident findet, dass die EU in den letzten Jahrzehnten zu abhängig von den USA war und es verpasst hat, aufzurüsten.