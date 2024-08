Bundespräsidentin Amherd «Polarisierung ist nicht die Lösung der Probleme unserer Zeit»

Keller-Sutter schwört auf Raclette in New York, Rösti bremst und gibt Gas, Cassis warnt vor zu viel politischer Korrektheit und Amherd sorgt für Ferienstimmung. Die Bundespräsidentin appelliert an unsere Gemeinsamkeiten.