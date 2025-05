Blick-Reporter über die Tragödie in Zermatt «Die Opfer werden noch formell identifiziert»

Am Rimpfischhorn kam es zu einem Unglück mit mehreren Toten. Alpinisten entdeckten am Samstag auf rund 4000 Metern vier Paar Skier, aber keine Besitzer, und alarmierten gegen 16.30 Uhr die Rettungskräfte, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilt.

Publiziert: 17:44 Uhr