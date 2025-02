Blick im Airbus-Werk in Touluse In dieser Halle wird der A350 für die Swiss-Flotte zusammengebaut

Die Swiss erweitert ihre Flotte mit dem modernen Airbus A350-900 und will damit ökologischer werden. Das erste Flugzeug soll ab Sommer 2025 in Betrieb gehen, bis 2031 neun weitere. Die Endmontage der Maschinen ist extrem komplex. Blick hat das Werk in Toulouse besucht.

Publiziert: 20:19 Uhr