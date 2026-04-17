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USA lacht über Vize: Kaum Zuschauer bei Vance-Auftritt
Blamage für Vance
Video zeigt gähnende Leere auf den Rängen
Was die offiziellen Fotos nicht zeigten: Vance sprach vor kurzem vor fast leeren Rängen. Es ist eine Blamage, die von seinen Kritikern voll ausgekostet wird.
Publiziert: vor 37 Minuten
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