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Blamage für Vance
Video zeigt gähnende Leere auf den Rängen

Was die offiziellen Fotos nicht zeigten: Vance sprach vor kurzem vor fast leeren Rängen. Es ist eine Blamage, die von seinen Kritikern voll ausgekostet wird.
Publiziert: vor 37 Minuten
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