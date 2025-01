Bittere Tränen wegen Abschiebung von Mexikanerinnen Selena Gomez bricht in Tränen aus

Nur kurz ist in einer Instagram-Story von Selena Gomez zu sehen, wie sie in Tränen ausbricht. Die 32-jährige Schauspielerin ist traurig, weil es Präsident Trumps Plan ist, Millionen von Einwanderer zu deportieren, was in ihr Angst vor Familientrennungen geschürt hat.

