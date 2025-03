Bewohnerin zu Massenkündigung «Finden Sie etwas in einem Jahr»

In Langnau am Albis ZH haben 284 Mietparteien der Vita-Siedlung überraschend die Kündigung erhalten. Die Zürich Versicherung plant eine Verdichtung des Geländes, was Bauarbeiten erfordert. Mieter kritisieren das Vorgehen als rücksichtslos und wollen sich wehren.

Publiziert: vor 31 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten