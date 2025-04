Beim Flughafen London Gatwick Auto fängt Feuer – Leute schreien in Panik

Am Wochenende kam es am Flughafen London Gatwick zu Behinderungen wegen eines Autobrandes. Aus unerklärten Gründen fängt das Fahrzeug an zu brennen, dabei platzen die Reifen. Dieses laute Geknalle erschreckt Passanten, die laut schreien.

Publiziert: vor 11 Minuten