Badende werden mitgerissen Frachtschiff verursacht Mega-Welle

Rund ein Dutzend Personen werden in Mazagón in der spanischen Provinz Huelva verletzt. Eine riesige Welle rollt plötzlich über den Strand und reisst die Badenden mit sich. Verursacht hat die Welle vermutlich ein Frachter, der zu nahe an der Küste vorbeifuhr.

Publiziert: vor 40 Minuten