Wil feiert Bundespräsidentin Viola Amherd überrascht Karin Keller-Sutter mit Olma-Schürze

Der Kanton St. Gallen und die Stadt Wil haben am Donnerstag die Wahl von Karin Keller-Sutter zur Bundespräsidentin gefeiert. Sie kam am Nachmittag mit einem Sonderzug in ihrer Heimatstadt an, wo ihr die Behörden am Bahnhof den roten Teppich ausrollten.