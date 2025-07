Augenzeuge Alireza Ebrahimi «Die Fahrerin stieg aus und fing an zu schreien»

In Aarau wurde eine Fussgängerin am Freitag von einem Auto angefahren. Später erlag sie ihren schweren Verletzungen im Spital. Blick traf am Montag Augenzeugen des Unfalls.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten