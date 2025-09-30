DE
Video
Aktuell
Auf Truth Social: Trump postet Gaga-KI-Video
Auf Truth Social
Trump postet Gaga-KI-Video
Die USA stehen kurz vor einem Shutdown – erstmals seit dem Jahreswechsel 2018/2019. Auch damals war Trump US-Präsident. Statt mit den Demokraten um Lösungen zu ringen, postet Trump ein irres Fake-Video.
Publiziert: 19:44 Uhr
