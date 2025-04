Am Vierwaldstättersee Gunvor eröffnet «Boutique-Hotel Fähri»

Sie holte zwar alles andere als ein Glanzresultat, doch auch über 25 Jahre später erinnern sich viele an den Null-Punkte-Auftritt von Gunvor Meyer (50), ehemals Guggisberg, am ESC 1998 in Birmingham. Vor kurzem eröffnete sie in Gersau SZ ihr Boutique-Hotel Fähri.

Publiziert: vor 15 Minuten