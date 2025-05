Am «Tag des Sieges» Russland zeigt Panzer, Flugabwehrsysteme und Raketeten

Am «Tag des Sieges» steigen in Moskau grosse Feierlichkeiten – rund 80 Staatsgäste nehmen an der Militärparade teil. Russland zelebriert damit die Niederlage des deutschen NS-Regimes im Zweiten Weltkrieg.

Publiziert: vor 23 Minuten