Am frühen Sonntagmorgen Drohnenvideo zeigt Löscharbeiten

Ein Grossbrand zerstörte am Sonntagmorgen das Restaurant am Flugplatz Speck in Fehraltorf ZH. Angrenzende Gebäude wurden ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 6 Minuten