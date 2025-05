Alle jagen einen Käse Deutscher gewinnt verrücktestes Rennen der Welt

Das jährliche Käserennen in England lockt mutige Teilnehmer aus aller Welt an. Auf dem steilen Cooper's Hill jagen sie einem Käse nach, der Geschwindigkeiten von 112 km/h erreicht. Das seit 1826 dokumentierte Spektakel ist so populär, dass die BBC es live überträgt.

Publiziert: 20:43 Uhr