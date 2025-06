Aktivisten klettern auf Tramhäuschen am Paradeplatz Pro-Palästina-Aktion während Frauen-Streik in Zürich

Tausende Personen haben am Samstagnachmittag in verschiedenen Städten am Tag des Frauenstreiks demonstriert. Im Vorfeld forderten die Gewerkschaften mehr Massnahmen für «echte Gleichstellung». In Zürich kam es auch zu einer Aktion für Palästina.

Publiziert: 17:08 Uhr | Aktualisiert: vor 50 Minuten