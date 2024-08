Aisha (16) und Rihanna (17) rennen zum brennenden Haus «Wir haben überall geklopft, bis alle draussen waren»

Die beiden Teenagerinnen Aisha (16) und Rihanna (17) haben in der Nacht auf Freitag einen riesigen Knall in Rüttenen SO gehört und wussten gleich, dass da etwas Schlimmes passiert ist. Sie rennen und wollen helfen.