Am Ende der Startbahn geht es 600 Meter in die Tiefe Das ist der gefährlichste Flughafen der Welt

Der Lukla-Flughafen in Nepal gilt als der gefährlichste Flughafen der Welt. Die kurze Start- und Landebahn endet an einem steilen Abhang. Wegen den schwierigen Bedingungen gab es in den letzten 20 Jahren mehrere Flugunfälle.