40 Gäste mit dabei Christian Wolf macht Romina Palm Heiratsantrag

Die ehemalige Teilnehmerin von «Germany's next Topmodel», Romina Palm, und ihr Partner, der Fitness-Influencer Christian Wolf, haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Das Paar teilte die freudige Nachricht am Freitagabend in einem gemeinsamen Instagram-Post mit.

Publiziert: 18:17 Uhr | Aktualisiert: 18:18 Uhr