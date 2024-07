3,5-Mio-Modell Sian in London Lambo-Fahrer lässt Motor heulen und bereut es sofort

Ein Lamborghini-Fahrer lässt in London bei einem Rotlicht den Motor seinen Boliden aufheulen – mit Folgen. Sein Timing könnte nicht schlechter sein, denn just in dem Moment fährt die Polizei neben ihn und nimmt ihn raus. Das Modell Sian ist 3,5 Millionen Franken wert.