282 Passagiere an Bord in Orlando Delta-Maschine fängt kurz vor Start Feuer

Eine Maschine der Delta Air Lines rollte vom Gate am Flughafen in Orlando in Richtung Startbahn. Passagiere bemerkten, dass eines der Triebwerke Feuer fing. Das Kabinenpersonal begann sogleich mit der Evakuation des Flugzeugs.

Publiziert: vor 57 Minuten