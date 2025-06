Popovici schwimmt zweitbeste Zeit über 100 m Crawl

David Popovici hat an den U23-Europameisterschaften in Samorin in der Slowakei über 100 m Crawl mit 46,71 Sekunden die zweitbeste Zeit der Geschichte aufgestellt. Der 20-jährige Rumäne, im vergangenen Jahr Olympiasieger über 200 m Crawl, verbessert den eigenen Europarekord von 2022 um 15 Hundertstel. Den Weltrekord hält mit 46,40 Sekunden der Chinese Pan Zhanle.