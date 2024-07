Da ist die zweite Schweizer Medaille an diesen Olympischen Spielen! Julie Derron sichert sich am Mittwoch sensationell den zweiten Platz im Triathlon.

Julie Derron sichert der Schweiz die zweite Olympia-Medaille.

Julie Derron gewinnt Olympia-Silber! Die 27-Jährige sichert sich beim olympischen Triathlon in Paris sensationell die zweite Schweizer Medaille an diesen Spielen. Derron beendet die 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Velofahren und 10 Kilometer Laufen in einer Stunde, 55 Minuten und einer Sekunde. Sie landet damit nur sechs Sekunden hinter der Favoritin Cassandre Beaugrand aus Frankreich. Dritte wird Beth Potter aus Grossbritannien mit 15 Sekunden Rückstand auf die Leaderin.

«Es war das ziemlich perfekte Rennen. Am Anfang musste ich auf dem Velo bisschen aufholen, wusste aber, dass ich es sicher in die erste Gruppe schaffen werde. Ich gebe alles, bis es mich verbläst», sagt die sichtlich aufgeregte Derron nach dem Rennen am SRF-Mikrofon. «Beim Laufen: ich weiss nicht genau, was mich da geritten hat. Ich bin vorne gerannt und es ist nie jemand vorbeigekommen und ich habe gedacht, ich bleibe einfach so lange wie es geht», meint Derron weiter.

Alle Schweizer Olympiamedaillen im Triathlon Gold 2012 – Nicola Spirig

2000 – Brigitte McMahon Silber 2024 – Julie Derron

2016 – Nicola Spirig Bronze 2004 – Sven Riederer

«Kann mir vorstellen, dass mein Mami am Weinen ist»

Dass bei den Spielen in Paris eine Medaille drinliegen könnte, hatte die Zürcherin schon im Gefühl: «Es ist drei bis vier Wochen her, da habe ich meinem Trainer gesagt, dass ich das Gefühl in mir habe, dass ich eine Medaille gewinnen könnte. Dass es klappt, ist schon ziemlich unglaublich.» Die Medaille selbst war aber noch nicht einkalkuliert, wie sie sagt: «Wir haben keine Medaillenfeier geplant, so fest haben wir dann doch nicht mit der Medaille gerechnet. Wir werden sicher im Team anstossen.»

Zuerst wolle sie aber ihre Familie aufsuchen, die Derrons Silber-Rennen vor Ort verfolgt hatte: «Ich kann mir vorstellen, dass mein Mami am Weinen ist.» Danach werde sie ihre männlichen Kollegen anfeuern.

Schwimm-Rückstand aufgeholt, an der Spitze der Läuferinnen-Gruppe

Kurz nach acht Uhr sprang Derron in die Seine, hatte nach den absolvierten 1500 Metern Schwimmen gut 45 Sekunden Rückstand auf Leaderin Flora Duffy, machte diese auf dem Velo aber gleich wieder gut! Die 40 Kilometern auf dem Velo absolviert Derron als Schnellste, wechselt letztlich gar als erste auf die Laufstrecke.

Zusammen mit drei anderen Athletinnen setzt sich Derron vom Rest der Läuferinnen ab, überrundet andere Athletinnen gar. Auf der letzten Runde des Laufabschnitts setzt sich Beaugrand dann vom Rest ab. Derron schafft es aber ebenfalls, sich von den anderen beiden Athletinnen zu entfernen und holt sich letztlich sensationell Olympia-Silber.

Cathia Schär, die zweite Schweizerin im Rennen, beendet ihr Rennen auf Rang 43 und mit etwas über acht Minuten Rückstand auf die Leaderin.

Sturzfestival beim Velo-Abschnitt

Während der Triathlon vor dem Start vor allem wegen der schlechten Wasserqualität in der Seine zu reden gab, ist es nach dem Start am Mittwoch vor allem das Sturzfestival in den Gassen der französischen Hauptstadt.

Diverse Athletinnen stürzen und schlittern über den nassen Asphalt. Grössere Verletzungen gibt es auf den ersten Blick zum Glück nicht, es bleibt bei Schürfungen und Tränen. Als erste zieht sich die Norwegerin Lotte Miller aus dem Rennen zurück, später folgen drei weitere.