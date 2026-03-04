Schweizer Erfolgsmeldung aus Armenien: Bei der Schiess-Europameisterschaft 10 Meter in Jerewan gibt es eine zweite Medaille für Swiss Shooting. Dafür verantwortlich ist Vivien Jäggi.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Sportschützin Vivien Jäggi gewinnt bei der Schiess-Europameisterschaft 10 Meter im armenischen Jerewan die Silbermedaille mit dem Luftgewehr.

Im Final liefert sich die die 19-jährige Solothurnerin ein spannendes Duell mit der Türkin Damla Kose und verpasste den Titel nur hauchdünn. Der Abstand zwischen den beiden Athletinnen bleibt während des gesamten Finals minimal und überschreitet nie mehr als einen Punkt. Am Ende setzt sich Damla Kose 15:14 durch.

Mit Silber sorgt Vivien Jäggi für den versöhnlichen Abschluss aus Schweizer Sicht. Die Medaille ist die einzige für das Schweizer Gewehr-Team bei dieser 10-m-EM.

Für ihre Teamkolleginnen verläuft der Wettkampf weniger erfolgreich. Ihre Schwester Emely Jäggi sowie Audrey Gogniat, die Olympia-Dritte von Paris, scheiden bereits in der Qualifikation aus. Auch die Schweizer Männer verpassen in der Solo-Disziplin die Entscheidung um die Medaillen deutlich: Fabio Wyrsch belegt den 41. Rang, Jan Lochbihler klassiert sich auf Platz 53.

Edelmetall für das Schweizer Team in Armenien hat es zuvor aber schon durch die Pistolenschützen gegeben: Am Sonntag sichert sich Jason Solari die Bronzemedaille. Damit kehrt die Schweizer Delegation mit insgesamt zwei Medaillen von den kontinentalen Titelkämpfen zurück.