Freeskierin Mathilde Gremaud gewinnt an den prestigeträchtigen X-Games in Aspen Gold im Big Air. Mit 94,66 Punkten sichert sie sich den 1. Platz vor der Schottin Kirsty Muir. Die Kanadierin Megan Oldham komplettiert das Podest.

Auch im Slopestyle hat die Olympiasiegerin von Peking in Aspen wenige Stunden zuvor überzeugt. Hinter Muir und Naomi Urness belegt Gremaud den 3. Rang.

Für die 25-Jährige sind es die Medaillen Nummer 10 und 11 an den X-Games. Gold hat die Freiburgerin zuletzt 2021 geholt – ebenfalls im Big Air in Aspen. Damit stellt sie rund zwei Wochen vor dem Beginn der olympischen Freestyle-Wettkämpfe in Livigno ihre gute Form unter Beweis.

Bei den Männern verpasst Andri Ragettli das Slopestyle-Podest als Vierter nur ganz knapp.