Zwei Europameister darunter
EM-Gegner der Schweizer Volleyballer sind bekannt

Die Schweizer Volleyballer bekommen es an der EM mit Rumänien, Frankreich, Deutschland, Lettland und der Türkei zu tun.
Publiziert: vor 20 Minuten
Schweizer Nationaltrainer Juan Manuel Serramalera kennt die Gegner der EM 2026.
Foto: STR
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Volleyball-EM 2026 wird für das Schweizer Nationalteam der Männer in Rumänien beginnen. Dies ergab die Auslosung in Bari, bei der die Schweiz der Gruppe D zugeordnet wurde.

In dieser trifft die Mannschaft von Trainer Juan Manuel Serramalera auf Gastgeber Rumänien (Europameister 1963) sowie auf Frankreich (Europameister 2015), Deutschland (Vize-Europameister 2017), Lettland und die Türkei. Um in die K.-o.-Phase einzuziehen, muss die Schweiz die Gruppe mindestens auf Rang 4 abschliessen.

Die EM findet vom 9. bis 26. September 2026 in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien statt. 24 Teams kämpfen um den Titel.

