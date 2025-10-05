EM-Gegner der Schweizer Volleyballer sind bekannt

Die Schweizer Volleyballer bekommen es an der EM mit Rumänien, Frankreich, Deutschland, Lettland und der Türkei zu tun.

Schweizer Nationaltrainer Juan Manuel Serramalera kennt die Gegner der EM 2026. Foto: STR

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Volleyball-EM 2026 wird für das Schweizer Nationalteam der Männer in Rumänien beginnen. Dies ergab die Auslosung in Bari, bei der die Schweiz der Gruppe D zugeordnet wurde.

In dieser trifft die Mannschaft von Trainer Juan Manuel Serramalera auf Gastgeber Rumänien (Europameister 1963) sowie auf Frankreich (Europameister 2015), Deutschland (Vize-Europameister 2017), Lettland und die Türkei. Um in die K.-o.-Phase einzuziehen, muss die Schweiz die Gruppe mindestens auf Rang 4 abschliessen.

Die EM findet vom 9. bis 26. September 2026 in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien statt. 24 Teams kämpfen um den Titel.